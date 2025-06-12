İzmir'de vatandaşlar yüksek gelen su faturalarını ödemekte zorluk çekerken buna bir de ilçe belediye meclisleri tarafından belirlenen ve her yıl güncellenen fahiş katı atık toplama bedelleri eklendi.

Artan faturalar yüzünden İzmir'deki otel işletmecileri kapıya kilit vurma noktasına geldi. İçme suyu faturaları ile birlikte tahsil edilen katı atık toplama bedellerinin bazı ilçelerde işletme kiraları ile yarışır hale gelmesi, otel işletmecilerini zor durumda bıraktı.

ŞİKAYETÇİLER

Sabah'ın haberine göre; İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral "Böyle bir şey olamaz. Konak'ta 800 liralık su tüketen bir otele 40 bin lira katı atık toplama bedeli geliyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Her ilçede katı atık toplama bedelleri farklılık gösteriyor. Bu, anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı. Otelci esnafının artık dayanacak gücü kalmadı. Zaten maliyetler çok yüksek. Buna bir de fahiş katı atık toplama bedelleri eklenince durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Böyle giderse İzmir'de çok sayıda otel işletmecisi kapısına kilit vuracak. Katı atık toplama bedelleri hem işletme kiralarını, hem de elektrik tüketim bedellerini sollamış durumda" diye konuştu.

İzmir Otelciler Odası'na kayıtlı yaklaşık 250 üyenin hepsinin de şikayetçi olduğunu hatırlatan Veral "Katı atık toplama bedelleri mutlaka makul bir seviye çekilip standart getirilmeli. Biz oda olarak bu bedellerin İzmir'in 30 ilçesinde de eşit olmasını istiyoruz. Karşıyaka'da ödenen ücret ile Konak'taki arasında yüzde yüze yakın fark var" dedi.

FATURA KİRANIN YARISI KADAR NASIL ÖDEYELİM?

Otel işletmecisi Enis İpek, "Şu an esnafımız katı atık bedeli konusunda çok sıkıntılı. Her ay neredeyse kira bedelinin yarısı kadar katı atık toplama bedeli ödüyoruz. Bana en son 3 bin liralık su faturasına 2 bin lira katı atık bedeli geldi. Diğer ilçelere göre Konak Belediyesi daha fazla katı atık bedeli alıyor. Bu rakamlar makul bir seviyeye çekilmeli" dedi.

Otel işletmecisi Hakan Çiçek Ozman ise "5 bin lira su tüketim bedelinin yanında 16 bin lira katı atık toplama bedeli ödüyorum. Alsancak'ta her ay düzenli olarak 8 bin lira katı atık bedeli öderken Bornova'da 16 bin lira ödüyorum. Bunun mantığa sığar hiçbir tarafı yok" söyleriyle duruma tepki gösterdi.

KONAK'TA 40 BİN BORNOVA'DA 8 BİN

Grand Zeybek Otel: Tüketim 17 metreküp. Su bedeli 971 lira 38 kuruş. Konak İlçe Belediyesi tarafından alınan katı atık toplama bedeli 40 bin lira. Toplam fatura 46 bin 186 lira AKKA yatırım: Su tüketimi 14 metreküp. Su bedeli 536 lira 85 kuruş. Konak Belediyesi'nin aldığı katı atık toplama bedeli 40 bin lira. Toplam fatura bedeli 43 bin 56 lira H.Ç Otel: Su tüketimi 4 metreküp. Su bedeli 140 lira 83 kuruş. Bornova Belediyesi tarafından alınan katı atık bedeli 8 bin lira. Faturanın toplamı 8 bin 303 lira