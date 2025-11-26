İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4476
  • EURO
    49,2143
  • ALTIN
    5682.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmirlilerin can güvenliği yok: CHP'den ümitlerini kestiler hükümetten yardım istediler
Güncel

İzmirlilerin can güvenliği yok: CHP'den ümitlerini kestiler hükümetten yardım istediler

İzmir'in Atamer Mahallesi sakinleri, Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle evlerinde oluşan hasarlara ve güvenlik endişelerine tepki gösterdi. Kontrolsüz çalışmanın evlerini adeta 8 büyüklüğünde bir deprem gibi salladığı Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ümitlerini kestiklerini belirterek 'Devletimizin bu işe el atmasını istiyoruz' dedi.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
İzmirlilerin can güvenliği yok: CHP'den ümitlerini kestiler hükümetten yardım istediler
ABONE OL

Yapım çalışmalarının sürdüğü tünel inşaatı nedeniyle Konak ilçesi Atamer Mahallesi'ndeki bazı evlerde çatlaklar oluştu.

Hasar nedeniyle evlerine girmekte tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, Buca ilçesinin Ufuk ile Bornova ilçesinin Çamkule mahalleleri arasında yer alan tünelin Çamkule şantiyesinde toplandı.

Vatandaşlar, davul eşliğinde "Atamer burada, Cemil Başkan nerede?", "Cemil Başkan göreve" sloganları attı.

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, tünel çalışmalarına tepki göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Gitgide evler paramparça oldu, bunun durdurulması için artık ne yapmak gerekiyor? Mahalle sakinleri burada ve çok mağduruz. Devletimizin bu işe el koymasını istiyoruz. Bu iş böyle giderse, can kaybı da yaşayabiliriz. Biri buna dur demeli." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırma için yaptığı teklifin yeterli bulunmadığını anlatan Korkmaz, "Büyükşehir sadece kira yardımı yapıyor, vatandaş da buna güvenemiyor. Kamulaştırma ücretleri düşük bulunduğu için teklif kabul edilmiyor. Güvenilse kiraya çıkılacak, ücret tatmin etse kamulaştırma yapılacak. Vatandaş şu an yerinden yurdundan olmak istemiyor, bekliyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Azra Bayram da 1,5 yıldır korku içinde yaşadıklarını dile getirerek, can güvenliği endişesi taşıdıklarını söyledi.

Bayram, "2 gün önceki tünel çalışması, evimizde bizi 8 büyüklüğünde bir deprem gibi salladı. Korkuyla dışarıya çıktık. 2 gün ara verip 3. gün yine çalışmaya devam ediyorlar. Buradan soruyorum, illa birinin ölmesi mi gerekiyor? Enkaz kaldırma çalışmalarında 'halkımızın yanındayız' demeleri mi gerekiyor? Biz öldükten sonra kimse bize 'yanınızdayız' demesin." ifadelerini kullandı.

Sorunun çözülmesini istediklerini vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"Başımıza yıktıkları evlerimizi geri istiyoruz. Biz tünelin yapılmasını istemedik, imza da toplanmadı. Onların dev projesinin faturası niçin bize kesiliyor? Bir an önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mahallemize gelmesini, evimize gelip çayımızı içmesini ve tünel sarsıntısında oturduğu koltuğun nasıl titrediğini hissetmesini istiyorum."

CHP'li İzmir'de kentsel dönüşüm fiyaskosu

İzmir'de çöp toplama alanında yangın... Alevler kontrol altına alındı

CHP'li belediye ile vatandaş karşı karşıya
  • izmir
  • cemil tugay
  • tünel inşaatı

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.