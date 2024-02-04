CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Listeler dört dörtlük olmayabilir." yorumunu değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "CHP, İzmir'e vur ensesine, al lokmasını muamelesi yapmaya devam ediyor. Ayrıca, Genel Başkanları Özel, 'Anketle aday belirleyeceğiz' dedi. Başkanlarının neredeyse yüzde 90'ını aday yapmadı. Demek ki, İzmir memnun değilmiş. Yerlerine atadıkları isimlerin de oluşturduğu memnuniyet ortada. İzmir, CHP'nin siyaset laboratuvarı değil. Parmaklarının ucunda oynatabilecekleri bir şehir hiç değil" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bornova ve Kemalpaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah saatlerinde esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Saygılı, CHP'nin İzmir aday listesi hakkında konuştu.

"YİNE TAM BİR 'CEKET' HİKAYESİ"

CHP'nin parti içi çekişme ve gelişmelerini İzmir üzerinden şekillendirmeye çalıştığını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İşte İzmir, 25 yıldır bu zihniyetin kurbanı. Hizmetin 'h'sini konuştukları yok" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

"İzmir yine bir ceket hikayesi ile karşı karşıya. Yine bir dayatma; deneme hikayesi. Kendi aralarında boy ölçüşecekler diye, yine bu şehri harcamaktan imtina etmediler. Karşıyakalıların yaka silkelediği, çalışanların maaşını dahi ödeyemeyen belediye başkanını Büyükşehir'e aday yaptılar. Çiğli'de son anda çark ettikleri adaya gösterilen tepkileri hepimiz gördük. Karaburun, Çeşme, Karabağlar'daki tepkileri görüyoruz. İthal aday tartışmaları, kavgaları sürüyor. 'Buradan olmadı, oradan aday yapalım. Ekmek kalmadı; pasta verelim.' diyerek hem parti emektarlarıyla hem de İzmirlilerle dalga geçiyorlar. 'Listelerimiz dört dörtlük olmayabilir.' diyerek hem hatalarını kabul ederken de yine dalga geçer gibiler. İzmir; aday oldukları yerlere dair bırakın proje ve hedefleri; en küçük fikirleri olmayan isimleri seçsin istiyorlar. Sokaklarında kaybolacak kadar hakimiyetten yoksun isimleri bu şehre ve ilçelerine başkan yapmaya çalışıyorlar. Ama bu kez sökmeyecek. İzmir, kimsenin pazarlık kapısı, siyasi arzu ve hırslarının denek tahtası değil. Burası ülkenin üçüncü büyük şehri ve artık bu muameleyi kaldıracak noktada değil."

"VATANDAŞ HİZMET İSTİYOR"

İzmirli vatandaşların başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, birçok ilçede hizmet istediğini vurgulayan Başkan Saygılı, "Bu hizmet isteği ilk kez bu kadar ayyuka çıktı. İlk kez bu kadar net ve yoğun. Çünkü İzmirliler artık İzmir hizmet görsün, çalışan belediye istiyorlar. İzmir gelişsin istiyorlar. Bunu yapabilecek tek adresin de AK Parti olduğunu, Cumhur İttifakı olduğunu biliyorlar. Sokağa seçim zamanları çıkan bir parti değiliz. Vatandaşla, seçim arifelerinde buluşmuyoruz. Bizler hep sokaktayız, evlerdeyiz, iş yerlerindeyiz. Bu talebi, çok uzun zamandır duyuyoruz. Ve bu kez fazlasıyla duyuyoruz. Bunu CHP seçmeninden, her partinin tabanından duyuyoruz. Kendi iç sesleri, kadroları bile söylüyor. 'İzmir başka türlü hizmet görmeyecek.' inanışı hâkim. Bu bizi hem gururlandırıyor hem de hepimizin sorumluluğunu arttırıyor. Heyecanımızı çoğaltıyor. Çünkü yapacak çok iş var. İzmir'in sarılacak çok yarası var; çözülecek çok sorunu var. Bizde de bunları yapacak güç, bilgi ve deneyim var. Bu şehrin insanları da bunu biliyor. Bu nedenle, 'Yaparsa onlar yapar!' diyorlar. Adaylarımız saha çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor. Gördükleri ilgi muazzam. Hepsi, kendi evlerinde memleketlerinde; zaten aile gibi oldukları insanlarla tek vücut olup hizmet yolculuğuna başlayacak" dedi.