İzmit'te halk otobüsü kontrolden çıkıp devrildi
İzmit Alikahya mahallesinde belediye halk otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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