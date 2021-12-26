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İzmit'te sahte alkol üretilen eve baskın

İzmit'te sahte alkol üretimi yapılan eve yapılan baskında 70 litre etil alkol, 14 litre votka, 16,5 litre rakı, 8 litre viski ve aromalar ele geçirildi.

DHA26 Aralık 2021 Pazar 19:25 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 19:26
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te içki üretimi yapılan bir evi tespit ederek baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 70 litre etil alkol, 14 litre el yapımı votka, 16,5 litre el yapımı rakı, 8 litre el yapımı viski, 12 anason yağı, 11 gliserin, 14 tahıl aroması, 10 test kiti ve 4,5 litre şeffaf renkli alkollü içki ele geçirildi. 1 kişi hakkında 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' kapsamında adli işlem başlatıldı.

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