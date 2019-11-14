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İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı

BURSA'nın İznik ilçesinde balık tutmak için kayık ile göle açılan Hasan Hüseyin Öngül (67), kayboldu. Dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

  • DHA
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İznik ilçesinde kendisine ait kayıkla dün akşam saatlerinde balık tutmak için İznik Gölü'ne açılan doktor Hasan Hüseyin Öngül eve dönmeyince, ailesi jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri ve AFAD ekipleri, Öngül'ü bulmak için çalışması başlattı. AFAD ekipleri şişme botlarla göl yüzeyinde, balık adamlar ise dalış yaparak su altında Öngül'ü aradı. Çalışmalara, bölgede bulunan 5 kooperatife ait balıkçılar da destek verdi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmada, Öngül'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı. 
 
Ara verilen çalışmaların bu sabah yeniden başlayacağı belirtildi.

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