İznik Gölü'nde vinç battı
SULARIN çekilmesiyle gündeme gelen Bursa'daki İznik Gölü'nde temizlik çalışması yapan vinç battı.
- DHA
İznik Gölü'nde balıkçıların, barınak olarak kullandığı bölgeye girişte sorun yaşaması üzerine Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait vinç, bu sabah temizlik çalışması yapmaya başladı. Ancak vinç, göl içerisindeki yumuşak tabana denk gelince battı. Bölgede bulunan Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş makinesinin operatörünü kurtardı. İş makinesi ise Bursa'da gelen özel bir ekip tarafından gölden çıkartıldı.
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