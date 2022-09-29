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İznik'te görkemli açılış! 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı Bursa'da başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında oluşturulan alanda gerçekleştirilen görkemli bir resmi açılış töreni ile gerçekleştirildi.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 21:28 - Güncelleme:
İznik'te görkemli açılış! 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı Bursa'da başladı
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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında oluşturulan alanda gerçekleştirilen oyunların açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Törende Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuk Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yüksek düzeyli katılımcılar yer aldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan tören, Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Ardından Tanrı Dağları'ndan getirilen su, bir Türk çocuğu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Erdoğan, suyu İznik Gölü'ne dökülmesi için "Tay Kazan"a aktardı.

Tören, ışık ve dans gösterileriyle devam etti. "Alem, evren ve kün", "Türkler ve at", "Göçebe oyunları", "Türk dünyasının ünlü şahsiyetleri", "Türkiye tarihi" ve "Türk dünyası" temalı koreografi gerçekleştirildi.

Koreografi sırasında atın üzerinde alevler içinde alandan geçen biniciler büyük beğeni ve alkış topladı. Atlı gösterilerdeki akrobatik hareketler de izleyicileri heyecanlandırdı.

Bursa'nın son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası en büyük etkinliklerden biri olan programda Türk dünyasının renkleri, folkloru, giyim kuşamı, müzik ile oyun kültürü anlatıldı.

Açılış seremonisi havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

  • 4 Dünya Göçebe Oyunları
  • resmi açılış töreni
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