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İznik'te Roma dönemine ait sandık tipi lahit bulundu

Bursa'nın İznik ilçesindeki Hisardere nekropolünde, M.S. 3. yüzyılda yapıldığı belirtilen Roma dönemine ait sandık tipi lahit bulundu.

  • AA
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İznik Müze Müdürü Haydar Kalsen, AA muhabirine, Hisardere nekropolünde İznik Müze Müdürlüğünün başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç'in bilimsel danışmanlığındaki heyet tarafından 17 Ekim'de kazı çalışması başlatıldığını söyledi.
 
Burada mozaiklere rastlandığını, söz konusu mozaiklerin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ve Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarının çalışmasıyla kaldırıldığını anlatan Kalsen, daha sonra lahitle ilgili çalışmalara geçildiğini belirtti.
 
Kalsen, "Burada Roma dönemine ait bir lahit bulundu. M.S. 3. yüzyıl sandık tipi bir lahit. Bu lahitin kapağı uzman ekip tarafından açıldı. İçinden iki iskelet çıktı. Bunlar olduğu gibi içinde duruyor, mumyalanarak korunmuş, bunları aynen müzeye taşıyacağız. İnceleme ve bilimsel çalışmalar yapılacak." diye konuştu.
 

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