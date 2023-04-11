'Jahrein' bile CHP'ye ateş püskürdü: Bu FETÖ'ye ışık yakmak değilse nedir?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. 7'li koalisyonun başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP'li liste krizi ve kavgaların gölgesinde FETÖ'den, LGBT savunucusundan, terör yandaşına birçok ismi aday gösterildi.

YÜKSEL TAKŞKIN 1. SIRADAN ADAY YAPILDI

Listedeki skandal isimlerin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın oldu. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi.

CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Yüksel Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.

CHP YANDAŞI JAHREİN DE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

'CHP vekilleri Kandil kadrosu gibi ne düşünüyorsun?' sorusu üzerine CHP yandaşı olarak bilinen Twicht yayıncısı Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç çok sert konuştu.

"NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN"

Ahmet Sonuç, CHP'nin listesinden İzmir'de 1. sıradan aday olan FETÖ'cü Yüksel Taşkın'ı kastederek, "Gram umurumda değil yani. O kadar umurumda değil ki yani ne haliniz varsa görün. İzmir'den birinci sırada FETÖ'cü bir adam var. FETÖ karekök FETÖ bir herif yani. O zaman FETÖ'cülerin söylediği şeylerde doğru. Biz 15 Mayıs'ta Türkiye'ye dönüyoruz söylemleri de doğru" dedi.

'AK Parti gitsin salın' diyen bir kullanıcıya ise cevap veren Jahrein, "AK Parti gitsin önemli değil. FETÖ'cüler kıstırdığı zaman ama niye böyle oldu deme bana. Bunu istedik çünkü. Adamlar bildiğin FETÖ'cü eski Taraf gazetesi yazarını İzmir'den 1. sıra aday gösterdiler yani. Bu FETÖ'ye ışık yakmak değilse nedir? Anlamı nedir anlatın yani ben anlıyım yani. Neden bu FETÖ'cüyü 1. sıradan aday gösterdiler amaç ne?" ifadelerini kullandı.

"SES ÇIKARMAYACAKSINIZ, SES ÇIKARANI BASKILIYACAKSINIZ"

"Bu listeleri bir amaçla yayınlıyorlar. Bakalım ne kadar tepki gelecek, ona göre belki sileriz diyorlar. Ama siz koyun olduğunuz için 'Ya AK Parti gitsin de ne olursa olsun' dediğiniz için FETÖ'cü adam İzmir'den 1. sıradan vekil olacak yani. Ses çıkarmayacaksınız, hatta ses çıkaranı baskılayacaksınız.

"SOL OLDUĞUN ZAMAN BAZI ŞEYLERE SELAM ÇAKMAK ZORUNDASIN"

"Şey var yani sol olduğun zaman bazı şeylere selam çakmak zorundasın. Sol olduğun zaman mesela, PKK'ya bir kere terör örgütü demeyeceksin. Diyemezsin! PKK terör örgütü değildir diyeceksin. Kürt halkının direnişi diyeceksin. HDP çok güzel diyeceksin"