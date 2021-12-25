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JAK timleri telesiyejde mahsur kalan 17 kişiyi kurtardı

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarılan 17 kişinin kurtarılma anı kameraya yansıdı.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 23:19 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 23:19
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Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otele ait kayak pistindeki telesiyej hattı önceki gün mekanik olarak arızalanıp yeniden çalıştırılamayınca hattaki 8 telesiyejde bulunan 17 kişi mahsur kaldı.

Bu kişilerin kurtarılması için bölgeye otelin görevlilerinin yanı sıra bu tür olaylara müdahale etmek için kayak merkezinde hazır bekletilen JAK timleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen JAK timleri, telesiyejlerde mahsur kalanları halat yardımıyla aşağı indirip kurtardı.

Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların JAK timlerince kurtarılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

  • telesiyej
  • palandöken

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