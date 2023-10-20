İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0376
  • EURO
    29,6603
  • ALTIN
    1782.09
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • “James Bond gibi bakamazsın” kavgası! Gözaltılar var
Güncel

“James Bond gibi bakamazsın” kavgası! Gözaltılar var

İstanbul Sarıyer'de dükkanına girmek isteyen E.A.'ya 'Bize James Bond gibi bakamazsın' diyerek bir anda saldıran İ.B., U.B. ve M.B. isimli şahıslar emniyetin çalışmaları sonrası yakalandı.

IHA20 Ekim 2023 Cuma 07:24 - Güncelleme:
“James Bond gibi bakamazsın” kavgası! Gözaltılar var
ABONE OL

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer Rumeli Hisarı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, bir vatandaş dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, "Sen bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek vatandaşın üzerine yürümüş, ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 3 motokurye, vatandaşı sokak ortasında darp etmişti.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda E.A. isimli şahsı darp eden İ.B., U.B. ve M.B. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.