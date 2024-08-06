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Güncel

Jandarma 15 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakaladı

Edirne'de 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

AA6 Ağustos 2024 Salı 13:55 - Güncelleme:
Jandarma 15 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakaladı
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede kentin Avarız köyünde denetim yapan ekipler bir araçta yaptıkları aramada çeşitli uyruklarda 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yapan A.K. ve B.K. da gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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