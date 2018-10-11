Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de jandarma 18 kişilik suç örgütünü çökertti

Denizli’nin 3 ilçesinde jandarma tarafından 21 adrese yapılan baskınlarda bir suç örgütü çökertilirken, operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde, çek ve senet ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale, Merkezefendi ve Sarayköy ilçelerinde içkili eğlence mekanlarında, silahlı tehdit, silahlı yağma ve adam yaralama suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri yürüttükleri soruşturma kapsamında 3 ilçede ev ve iş yerleri olmak üzere 21 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda çok sayıda suç işlediği tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alınırken 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Baskınlarda ayrıca  6 adet ruhsatsız tabanca, 2  adet ruhsatsız av tüfeği, 55 adet  tabanca mermisi, 75 adet uyuşturucu hap, çok sayıda doküman ile çek ve senet ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA