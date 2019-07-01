10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,728
  • 6,4901
  • 255.878
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Jandarma, 22 bin kök Hint keneviri tarlasını böyle ortaya çıkarttı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 22 bin kök Hint keneviri tarlasının jandarma ekiplerince tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Yaklaşık 10 milyon lira değeri olduğu öğrenilen Hint kenevirleri ise imha edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nebioğlu beldesi Yeniyurt Mahallesi bölgesinde kaçak Hint keneviri dikildiğinin öğrenilmesi üzerine bölgede operasyon düzenledi. Havadan drone ile desteklenen operasyonda, 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda İ.A., S.A., E.Ö. ve S.K. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.
 
Operasyonda yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
 

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 10 MİLYON LİRA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen 22 bin kök Hint kenevirini ise imha etti. Gözaltındaki zanlılar sorgu için jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.
 
Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beş yıla kadar cezalar da artık Yargıtay'a gidecek

Beş yıla kadar cezalar da artık Yargıtay'a gidecek

Başkan Erdoğan: 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz

Başkan Erdoğan: 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz

Kilosu 30 TL, hepsi yola savruldu!

Kilosu 30 TL, hepsi yola savruldu!

Elektrikli ‘Atak’a dünyadan tam not

Elektrikli ‘Atak’a dünyadan tam not

Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın

Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın

'Örtünmek istedim ‘başını aç’ dediler'

'Örtünmek istedim ‘başını aç’ dediler'

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi

10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi
 

POPÜLER HABERLER

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA