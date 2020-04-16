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Jandarma 26 parça tarihi eser ele geçirdi

İzmir'in Urla ilçesinde durdurulan bir otomobilde 26 parça tarihi eser ele geçirildi, yakalanan iki kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 16:22 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 16:22
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Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, bir otomobili Kuşçular Mahallesi'nde takibe aldı.

Bir süre izlenen otomobil, oluşturulan kontrol noktasında durduruldu.

Araçtaki aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 bronz obje, 2 bronz aslan heykeli ve 2 bronz insan heykeli ele geçirildi.

Sürücü H.A. ile aynı araçtaki M.Y. gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında sulh ceza hakimliği, 15'er gün ev hapsi kararı açıkladı.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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