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Jandarma 305 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 305 kilogram esrar ele geçirildi.

AA14 Nisan 2020 Salı 10:06 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:06
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Bingöl'den Adana'ya uyuşturucu sevk edileceği ve metropol şehirlere dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, 13 Nisan'da Hani ilçesinin Veziri bölgesinde oluşturdukları yol kontrol ve arama noktasında şüpheli aracı durdurmaya çalıştı.

Dur ihtarına uymayan ve hızla uzaklaşan araç takip sonucu durduruldu.

Araçta ve içindeki şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 30 paket halinde 305 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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