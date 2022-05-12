Jandarma asayiş ve devriye botunu Almus Barajı'nda faaliyete geçirildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Almus İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere teşkil edilen Almus Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı aktif olarak görevine başladı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri ile birlikte ilçede yeni faaliyete giren jandarma botunu test etti.

Kaymakam Seyhan, "Huzurun ve sükunetin hakim olduğu ilçemizde, asayiş ve güvenliğin daha da artırılması için tedbirlerimizi alıyor ve çalışıyoruz. Bugün itibarıyla jandarma asayiş ve devriye botunu Almus Barajı'mızda faaliyete geçirdik, ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.