İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2020 Pazartesi / 29 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8344
  • EURO
    9,5291
  • ALTIN
    459.753
  • BIST100
    1391.51
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma baskın yaptığı evde cephane ile karşılaştı
Güncel

Jandarma baskın yaptığı evde cephane ile karşılaştı

Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, şarjör ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

IHA14 Aralık 2020 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 14:11
ABONE OL

Batman merkez Aydınlıkevler Mahallesinde ikamet eden C.T. isimli şahsın evinde birden çok tabanca olduğu ve satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eve baskın düzenledi. Yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 havalı tüfek, 1 adet kılıç, 4 sallama diye tabir edilen bıçak, 2 komando bıçağı, 24 adet av fişeği ve 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.