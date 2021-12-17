İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2021 Cuma / 13 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3868
  • EURO
    18,515
  • ALTIN
    949.572
  • BIST100
    2084.47
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma dedektifleri saklandığı evde yakaladı! 2 yıldır firar etmişti
Güncel

Jandarma dedektifleri saklandığı evde yakaladı! 2 yıldır firar etmişti

Kastamonu'da 2 yıl önce açık cezaevinden firar eden hükümlü, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

AA17 Aralık 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 20:00
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 2019 yılında açık cezaevinden firar eden 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Tolga K'yi (30) yakalamak için çalışma başlattı.

Zaman zaman adres değiştirerek farklı illerde barındığı tespit edilen Tolga K'nin son olarak Taşköprü ilçesinde bir arkadaşının yanında saklandığı belirlendi.

Bölgeyi gözetim altına alan JASAT dedektifleri evin etrafını sardıktan sonra operasyon düzenlendi.

Tolga K. ve yanında kaldığı arkadaşı O.D'yi gözaltına alan jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.