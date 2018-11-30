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Jandarma ekipleri, öğrenci servislerini denetledi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken, sürücü, veli ve öğrenciler de bilgilendirildi.

  • İHA
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İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” kapsamında,çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için  Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri uygulama gerçekleştirdi. Pertek yolu üzerinde okul servis araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, evrak ve yönetmelik yönünden inceleme yaptı.
 
Özellikle Salkaya Köyü Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’na taşımalı sistemde öğrenci götüren servis araçlarını inceleyen ekipler, sürücü, öğrenci ve velilere trafik kurallarına uyma,emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirme yaptı.
 
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan çantalarda öğrencilere hediye edildi.
 

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