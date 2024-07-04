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Güncel

Jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurulan tırda ele geçirdi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırda, 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurulan tırda ele geçirdi
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik huzur ve güven çalışması yaptı.

Ekipler, B.Y'nin kullandığı 31 R 4742 plakalı tırı şüphe üzerine durdurdu.

Dedektör köpeğin de desteğiyle araçta yapılan aramada 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, halkın huzur ve güvenliğiyle yarınların teminatı çocuklar ve gençleri korumak amacıyla uyuşturucu imal eden, ticaretini yapan kişilere yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Bu arada operasyon anı da polis kamerasınca kaydedildi.

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