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Jandarma ekiplerince 1400 yıllık tarihi eserler ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1400 yıllık 11 tarihi eserle birlikte yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA08 Mayıs 2020 Cuma 10:54 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 10:54
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İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ilçede tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada G.A., A.Ç. ve B.D.'nin Antalya'dan getirecekleri tarihi eserleri Taşağıl bölgesinde satacakları belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler G.A., A.Ç. ve B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1400 yıllık işlemeli Roma mezar taşı, bronz heykel figürü, tarihi obje, 7 sikke olmak üzere 11 parça tarihi eser ele geçirildi. 3 şüphelinin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

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