İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4469
  • EURO
    9,056
  • ALTIN
    443.721
  • BIST100
    1559.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma ekiplerince durdurulan araçta 2 bin yıllık mozaik yakalandı
Güncel

Jandarma ekiplerince durdurulan araçta 2 bin yıllık mozaik yakalandı

İzmir'de 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Mozaik, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:50
ABONE OL

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarihi eserin Halilbeyli Mahallesi'nde satışının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, tarihi eserin taşındığı aracı belirleyerek Plaka Tanıma Sistemi ile takip etti.

Gökçeyurt Mahallesi sınırında durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik, kartona sarılı halde bulundu.

Araçta bulunan Ö.B, E.K, E.U. ve Z.C gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mozaik, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.