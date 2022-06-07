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Jandarma ekiplerince yakalandı: Midesinden 15 paket uyuşturucu kapsülü çıktı

İran uyruklu şahsın üzerinden 140, midesinden ise 15 paket uyuşturucu çıktı. Kapsüller doğal yollarda çıkartıldı

IHA7 Haziran 2022 Salı 09:09 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolu Yıldızeli ilçesi geçişinde Lasy isimli narkotik köpeği ile yol denetimi gerçekleştirdi. İranlı yolcuları taşıyan 84 AA 845 plakalı otobüste yapılan aramada A.E. (34) isimli şahsın üzerinde, içerisinde reçine esrar bulunan 140 kapsül ele geçirildi.

Şüphe üzerine A.E. isimli İranlı şahsa çekilen röntgen filminde midesinde de 15 kapsül olduğu anlaşıldı. Kapsüller doğal yollarda çıkartıldı.

A.E. jandarma ifadesinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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