İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7303
  • EURO
    9,4784
  • ALTIN
    467.743
  • BIST100
    1399.36
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma ekiplerince yapılan baskında İstanbul'da 2 ton sahte içki yakalandı
Güncel

Jandarma ekiplerince yapılan baskında İstanbul'da 2 ton sahte içki yakalandı

Bahçelievler'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi. Ekipler, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunarak, şüphelenilen durumlarda '174 Alo Gıda İhbar Hattı'na ulaşılmasını istedi.

AA18 Aralık 2020 Cuma 09:56 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 09:56
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat ve fiziki takip neticesinde sahte içkinin saklandığı deponun adresi belirlendi.

Ekiplerce Bahçelievler'deki depoya düzenlenen operasyonda, sahte bandrollü ve bandrolsüz şişelerde 2 ton içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi İ.K'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Ekipler, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunarak, şüphelenilen durumlarda "174 Alo Gıda İhbar Hattı"na ulaşılmasını istedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.