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Jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu! Nesilleri tükenmek üzere

Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin devriye görevi sırasında bulduğu ve nesilleri tükenmek üzere olan yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

24 TV Diyarbakır / Şeyhmus Çakan05 Nisan 2021 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:56
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Sur İlçesi, Karaçalı Mahallesinde arazide yaralı olarak bulunan nesli tükenmekte olan "Kızıl Şahin"in görevli personel tarafından fark edilmesi üzerine yaralı şahine ilk müdahale yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler yaralı kızıl şahini Dicle Üniversitesi hayvan rehabilitasyon merkezine götürdü. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan "Kızıl Şahin"in kırık olan kanadı pansuman edildi.

Rehabilitasyon Merkezindeki veteriner hekim Ayse Ekinci Yıldız, son günlerde yaralı olarak bulunan "Kızıl Şahin"in sayılarında artış olduğunu söyledi. Rehabilitasyon merkezinde bulunan 10 kadar yaralı kızıl şahin tedavilerinin ardından doğal ortama bırakıldığını belirten Yıldız, vatandaşları hayvanlara karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

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