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Güncel

Jandarma evin bodrumunda kazı yapan şahsı yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda evinin bodrumunda kaçak kazı yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

IHA05.02.2020  10:08 - Güncelleme: 05.02.2020  10:08

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince A.K.’nin, evinin bodrum katında izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli ile birlikte 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet hilti ve 2 adet balyoz ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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