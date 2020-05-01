İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9901
  • EURO
    7,6507
  • ALTIN
    379.19
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma Genel Komutanlığı: “Kars'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi”
Güncel

Jandarma Genel Komutanlığı: “Kars'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi”

Jandarma Genel Komutanlığı, Kars Kağızman Çemçe'de yürütülen operasyonda son 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA01 Mayıs 2020 Cuma 02:25 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 02:25
ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kars Kağızman Çemçe’de, İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyonda son 2 günde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilerek Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir. Operasyonda; -4 Piyade tüfeği, -1 Makineli tüfek, -1 Keskin nişancı tüfeği çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir” denildi.


Rusya'da Ebeko yanardağında patlama sonrası kül yağmuru!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.