Jandarma Genel Komutanlığı: “Kars'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi”

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kars Kağızman Çemçe’de, İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyonda son 2 günde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilerek Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir. Operasyonda; -4 Piyade tüfeği, -1 Makineli tüfek, -1 Keskin nişancı tüfeği çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir” denildi.
Kars Kağızman Çemçe’de, İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyonda son 2 günde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilerek Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir. Operasyonda;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 30, 2020
-4 Piyade tüfeği,
-1 Makineli tüfek,
-1 Keskin nişancı tüfeği çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/J85aHfhMiT