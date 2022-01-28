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Jandarma Genel Komutanlığına sözleşmeli personel alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına açıktan temin yoluyla 4 unvanda 104 sözleşmeli personel alınacak.

AA28 Ocak 2022 Cuma 07:08 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 07:09
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Resmi Gazete'de, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson, hizmetli unvanlarında 104 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla alınacak ve 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta sona erecek.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Akademinin "www.jsga.edu.tr" internet sitesindeki ilan metninden ulaşılabilecek.

  • Resmi Gazete
  • Jandarma Genel Komutanlığın
  • sözleşmeli personel

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