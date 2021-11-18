İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2021 Perşembe / 13 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9541
  • EURO
    12,4421
  • ALTIN
    655.447
  • BIST100
    1750.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma Genel Komutanlığınca, çocuklar için çizgi film hazırladı
Güncel

Jandarma Genel Komutanlığınca, çocuklar için çizgi film hazırladı

Jandarma Genel Komutanlığınca, çocuklar için hazırlanan ve 13 bölümden oluşan 'Tim Jandarma' adlı çizgi filmin ilk bölümü internetten yayınlandı.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:05
ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığı, çocuklara jandarmanın görevlerini anlatmak ve onlara jandarmayı sevdirmek amacıyla çizgi film hazırladı.

"Tim Jandarma" adlı çizgi filmin ilk bölümü, "www.youtube.com/TimJandarma" adresinden yayınlandı. 13 bölümden oluşan çizgi filmin her hafta bir bölümü, çocuklarla buluşacak.

Çizgi filmdeki kahramanlar, jandarmanın görevlerini anlatıyor. Ayrıca çizgi filmde, çevre kirliliğinden, sanal güvenliğe, hayvan sevgisinden, arama-kurtarma çalışmalarına kadar birçok konu aktarılıyor.

Tim Jandarma çizgi filminde çocuk kahramanlarla, yerli ve milli üretim insansız hava araçları, ATAK helikopteri, Göktürk uydusu ve Ejder Yalçın zırhlı aracı da yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.