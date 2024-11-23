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Jandarma Genel Komutanlığından 'GÖKBEY' paylaşımı: Her türlü görev için daima hazır

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY'in görüntülerini paylaştı.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 17:41 - Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığından 'GÖKBEY' paylaşımı: Her türlü görev için daima hazır
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Komutanlığın sosyal medya hesabından, "Birlikten doğan gücün adı, GÖKBEY" notuyla yapılan paylaşımda, "Jandarma Havacılık Komutanlığımızın yeni üyesi, yerli ve milli ilk genel maksat helikopterimiz GÖKBEY, arama kurtarma operasyonlarından personel ve malzeme nakli ile sıhhi tahliye görevlerine, emniyet ve asayiş hizmetlerinden orman yangınlarına müdahaleye kadar her türlü görev için daima hazır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Jandarma Havacılık Komutanlığına ait GÖKBEY ve görev yerine giden personelin içinde bulunduğu görüntülere de yer verildi.

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