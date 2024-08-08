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Güncel

“Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor” iddiası hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili “Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

8 Ağustos 2024 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
“Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor” iddiası hakkında açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor" iddiası hakkında açıklamada bulundu.

Görüntülerin 2021'de geçici koruma altındaki sığınmacıların Suriye'ye geçtiği anlara ait olduğu belirtilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerde yer alan kişilerin ülkemize giren düzensiz göçmenler olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Görüntülerin 2021'de geçici koruma altındaki sığınmacıların Kurban Bayramı sebebiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçtiği anlara ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulaması, 2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığının aldığı kararla sonlandırılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz." denildi

  • Afgan göçmenler
  • Jandarma denetimi
  • göçmen

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