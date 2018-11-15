Jandarma JGK uzman çavuş alımı başvuruları nasıl yapılır? Jandarma uzmanlık başvuru için son gün ne zaman? 2018 Jandarma Genel Komutanlığı uzman çavuş alımı başvuru şartları nedir? soruların yanıtları merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı, uzman çavuş alımı ile bünyesindeki personel sayısını arttırmayı hedefliyor. Aşçı, berber, oto tamircisi ve birçok alanda yapılacak olan Jandarma uzman çavuş alımı için bazı bölümlerden mezun olma şartı aranacak. Jandarma uzman çavuş başvurusu için süreç devam ediyor. Birden fazla branşta gerçekleştirilecek olan uzman çavuş alımı, alım yapılacak pozisyonlara göre en az ilköğretim seviyesinde başlayacak ve lisans aşamasına kadar devam edecek. Jandarma JGK uzman çavuş alımı başvuruları detayları star.com.tr'de

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Lojistik branşında yapılacak olan 1.457 kişilik alım için detaylar şu şekilde;



Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 - 29 Kasım 2018 (saat 17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.



Lojistik branşına alınacak uzman erbaş adayları asayiş eğitimi alacaklarından, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak emniyet ve asayiş (diğer branşlarda) görevlerinde de görevlendirilebilecektir.







BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]



Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır.



Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)



En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak.



BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden „„Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları‟‟ kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.



Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.



Ön başvurular; 08 Kasım 2018 günü başlayıp, 29 Kasım 2018 günü saat 17.00‟da sona erecektir.



Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.