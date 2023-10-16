Jandarma kaçakçılara ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor:9 tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Eylül - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesi kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar neticesinde 303 olaya müdahale edilerek 323 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen 9 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU İLE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ



Operasyon sırasındaki aramalarda ise 18 kilo 470 gram esrar, 2 kilo 425 gram metamfetamin, 1 kilo 750 gram bonzai, 415 kök kenevir bitkisi, 25 adet uyuşturucu hap, 15 gram eroin, 8 bin 255 paket kaçak sigara, 210 kilogram kaçak tütün, 172 adet elektronik sigara, 245 adet tarihi sikke, 85 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 65 adet akıllı cep telefonu, 11 adet av tüfeği ve 6 adet tabanca ele geçirildi.