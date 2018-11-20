Jandarma lojistik uzman erbaş alımı 2018 başvuru son gün TSK JGK uzman çavuş başvuru işlemi ve şartları jandarma.gov.tr

Jandarma lojistik uzman erbaş alımı 2018 başvuru son gün ne zaman? TSK JGK uzman çavuş başvuru işlemi ve şartları nedir? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş erbaş yani uzman çavuş alımı yapılacak. Lojistik branşında yapılacak istihdam için başvurular yakın zaman önce başladı. Söz konusu uzman erbaş ilanına başvuru yapabilmek için belli şartları taşımak gerekiyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Genel Komutanlığına, tamamı erkek olmak üzere Lojistik branşında 1.457 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sayfası ve kurumun kendi internet sitesinden tüm detayları yayınlanan ilana başvurular 8 Kasım'da başlamıştı. 2018/2 Jandarma lojistik uzman erbaş ilanına başvurmak için son tarih ise 29 Kasım olarak belirlendi. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri alım yapılacak uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzu’nda (2018-2) belirtilmiştir. Detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Uzman erbaş alımı ön başvuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 - 29 Kasım 2018 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.

Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.



JGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINDA ADAYLARA TEBLİGAT YAPILMAYACAK



Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi kesinlikle değiştirilmeyecek.



JANDARMA BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU



a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

b. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? NASIL YAPILIR?



Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları 8-29 Kasım 2018 tarihleri arasında alınacak.





JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



- En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,



- Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.



- Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,



- Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,



- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)