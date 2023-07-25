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Jandarma orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı önlem için devriyeye başladı.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 09:46 - Güncelleme:
Jandarma orman yangınlarına karşı teyakkuzda
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Son zamanlarda artan hava sıcaklıkları, ihmal ve dikkatsizlik nedeni ile çıkan orman yangınlarından dolayı Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Spil Dağı başta olmak üzere Manisa'da bulunan tüm ormanlık alanlarda muhtemel yangınlara karşı havadan ve karadan denetimler gerçekleştiriyor.

FAALİYETLERE ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Yangın riski yüksek alanlar dürbün ve dron ile köşe bucak gözetlenirken, bölgede bulunan vatandaşlara orman yangınları konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Yangın riski düşene kadar faaliyetlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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