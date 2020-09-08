Jandarma tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor: 117 tarihi sikke ele geçirildi

AA 08 Eylül 2020 Salı 10:50 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 10:50

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde iki kişinin hafif ticari araçla tarihi eser niteliği taşıyan sikke sevki yapacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları aracı Mardin-Midyat kara yolunda Kabala Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yolcu olarak bulunan Ş.B'nin el çantasında 117 tarihi eser niteliği taşıyan gümüş sikke bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü R.T. ile Ş.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen gümüş sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.

