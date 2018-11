Jandarma uzman erbaş alımı 2018 başvuru için son gün ne zaman Jandarma lojistik uzman çavuş başvuru şartları neler

Jandarma uzman erbaş alımı 2018 başvuru için son gün ne zaman? Jandarma JGK lojistik uzman çavuş başvuru şartları neler? sorularına yanıt arayanlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) sözleşmeli uzman erbaş alımları devam ediyor! Jandarma lojistik uzman çavuş başvuru kılavuzu, başvuru şartları ile ilgili detaylar yayınlandı. Jandarma JGK ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş erbaş yani uzman çavuş alımı yapılacak. Jandarma lojistik branşında yapılacak istihdam için başvurular 29 Kasım tarihine kadar devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı uzman çavuş alımı başvuru şartları ve diğer gerekli bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru işlemi ve şartları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Jandarma uzman çavuş başvurusu için süreç devam ediyor. Toplamda 1457 uzman erbaş istihdam edeceğini açıklayan Jandarma Genel Komutanlığı, branşlar hakkında açıklama yaptı.Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş başvuru kılavuzu yayınlandı. DPB yani Devlet Personel Başkanlığı ve ayrıca kurumun kendi resmi internet sitesinden tüm detayları yayınlanan ilana başvurular 8 Kasım'da başlamıştı. 2018/2 Jandarma lojistik uzman erbaş ilanına başvurmak için son tarih ise 29 Kasım olarak açıklandı. 27 yaşını bitirmemiş, sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış olan ve aşağıda sizlerle paylaştığımız diğer şartları sağlayan adaylar başvuru yapabilirler. Uzman erbaş alımı ön başvuruları Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş alımı yapacak. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru sürecinin detaylarını Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaştı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında (12 Branş)(1.457) Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecek. Uzman erbaş alımı ön başvuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 - 29 Kasım 2018 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.



Başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri alım yapılacak uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr , www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzu'nda (2018-2) belirtilmiştir.



JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI



a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,



c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]



ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.



d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,



e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)



f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,



g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)



ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.



Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.



Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.



Üç yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.



h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,



ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-l'de Boy-Kilo Tablosunda oranlan belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)



i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,



j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)



k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,



l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olmamak,



m. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak.



n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.



o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)



ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.



p. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak