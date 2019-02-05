Bursa'da Jandarma ve MİT'in düzenlediği mahrem asker operasyonunda 6 askeri personel gözaltına alındı Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığı ile koordineli olarak 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.