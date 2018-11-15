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Bursa'da jandarma ekipleri 2 ton kaçak midye ele geçirdi

Bursa il Jandarma Komutanlığının yaptığı huzur uygulamasında 2 ton kaçak midye ele geçirdi.

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Bursa il Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan güven ve huzur uygulamasında 45  plakalı araç içerisinde yapılan aramada 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Kaçak midye avcılığından şahsa 5 bin 288 lira idari para cezası kesildi. Araç ise amaç dışı kullanımdan 2 bin lira trafik cezası yazılarak 15 gün trafikten men edildi.
 

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