Bursa'da jandarma ekipleri 2 ton kaçak midye ele geçirdi
Bursa il Jandarma Komutanlığının yaptığı huzur uygulamasında 2 ton kaçak midye ele geçirdi.
- İHA
Bursa il Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan güven ve huzur uygulamasında 45 plakalı araç içerisinde yapılan aramada 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Kaçak midye avcılığından şahsa 5 bin 288 lira idari para cezası kesildi. Araç ise amaç dışı kullanımdan 2 bin lira trafik cezası yazılarak 15 gün trafikten men edildi.
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