Jandarmadan Türkiye Müşterek Alkol Uygulaması kapsamında 3 işletmeye bin 685 TL ceza
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan Türkiye Müşterek Alkol Uygulaması kapsamında 3 işletmeye toplamda bin 685 TL para cezası kesildi.
- İHA
İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamada incelemeler sonucunda; 51 bin 200 adet boş makaron, 600 adet dolu makaron, bin 150 gram nargile tütünü ve 16 bin 750 gram da kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 3 işletmeye toplamda bin 685 TL para cezası kesti.
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