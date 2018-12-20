Jandarmadan Türkiye Müşterek Alkol Uygulaması kapsamında 3 işletmeye bin 685 TL ceza

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamada incelemeler sonucunda; 51 bin 200 adet boş makaron, 600 adet dolu makaron, bin 150 gram nargile tütünü ve 16 bin 750 gram da kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 3 işletmeye toplamda bin 685 TL para cezası kesti.