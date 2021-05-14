İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2021 Perşembe / 1 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5093
  • EURO
    10,296
  • ALTIN
    498.863
  • BIST100
    1441.33
Güncel

Jandarma'dan anlamlı paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, 1904'te Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan Türk jandarma personelinin fotoğrafını paylaştı.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 07:55 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 07:55
ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığı, her hafta perşembe günleri gerçekleştirilen "Throwback Thursday (tbt)" akımı kapsamında Jandarma Teşkilatına ait eski fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Genel Komutanlık, 1904'te Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan Türk jandarma personelinin yer aldığı kareyi paylaştı.

Siyah beyaz fotoğraf karesinde, ellerindeki tüfek ve kılıçla esas duruş vaziyeti alarak sıralanan jandarma personelinin arkasında Kubbet-üs-Sahra görülüyor.

- KUDÜS'TE YAŞANAN OLAYLAR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik, 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine, Filistinli direniş grupları, İsrail'i bugüne kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.