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Jandarmadan başarılı çalışma! 236 kişi yakalandı

Başkentte son bir haftada jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandı, 26 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 29 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. Elmadağ'da yakalandı. G.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince yapılan devriye faaliyetlerinde de çeşitli suçlardan aranan 199 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Ekipler, aynı tarihlerde Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya, Altındağ, Ayaş, Sincan, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak ve Polatlı ilçelerindeki 26 hırsızlık olayını aydınlattı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 4 ikiz plaka, 2,4 gram metamfetamin, suç işlemek için kullanıldığı değerlendirilen araç ve hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

Aralarında dedesinin 4 bin 805 dolarını çaldığı tespit edilen M.D'nin de bulunduğu 36 hırsızlık şüphelisi de yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

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