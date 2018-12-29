PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü teröristler bir bir bulundu

Teröristlerin öldüğünün örgüt içinde duyulmasının moralleri bozacağını bilen işbirlikçilerin yaralı teröristleri bir süre gizlediği ortaya çıktı. Olayın ardından yaralı kaçan teröristleri bulmak için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölge geneli kuşatmaya alındı. Jandarma Özel Harekat timleri teröristlerin muhtemel kaçış güzergahlarını kontrol altında tutarken, operasyonlar aralıksız devam etti. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan geniş kapsamlı operasyon nedeniyle harekat kabiliyeti daralan teröristler Lice ilçesi Birlik köyünde sığındıkları işbirlikçilerin evinde tedavi edilemediği için öldü.

Ölüm haberi örgütte moral kaybına neden olmasın diye gizlice gömüldüler

Ölen teröristlerin ölüm haberinin PKK terör örgütü içinde moral kaybına neden olmaması için işbirlikçiler tarafından gizlice toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Teröristlerin gömüldüğü istihbaratını alan jandarma ekipleri bölgede kapsamlı operasyonlarını sürdürdü. Jandarma ekiplerinin aldıkları istihbarat üzerine yaptıkları operasyonlarda teröristleri gizlice toprağa gömen işbirlikçiler tespit edildi. Tespit edilen işbirlikçilerden 7’si çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, 5 işbirlikçinin ise ifadelerinin alınmasına devam edildiği belirtildi. Gözaltına alınan işbirlikçilerinin ifadeleri doğrultusunda operasyonlarını aralıksız sürdüren jandarma ekipleri toprağa gömülü İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde Gri listede yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Amed eyalet sorumlusu ‘Botan’ kod isimli terörist ile yanındaki diğer teröristi ayrı ayrı gömüldükleri yerden çıkarıp otopsi için hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan otopsilerde teröristlerin kimlikleri tespit edildi.

Jandarmadan kaçamadılar

Terör uzmanları Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonun büyük bir başarı olduğunu dile getirdi. Bu başarılı operasyonla teröristlerin dirilerinin ve ölülerinin hiçbir şekilde devletin elinden kaçamayacağını belirten terör uzmanları, “Devlet teröristi arar, bulur ve vurur. Toprağa gömülseler de yine arar yine bulur ve adalete teslim eder” ifadelerini kullandı. Terör uzmanları öldükten sonra işbirlikçileri tarafından gizlice gömülen teröristlerin öldüğünün duyulmasının hem örgüt içinde moral bozukluğu oluşturacağı hem de sözde Amed eyalet komutanı olan ‘Botan’ kod isimli Veli Taşkıran’ın ölüm haberinin bölgedeki diğer işbirlikçiler üzerindeki korkuyu azaltacağı için özellikle gizlice gömüldüğünü söyledi. Toprağa gömülen teröristlerin eylem yaptıktan sonra Türkiye’den Suriye’ye geçtiği haberleri ile bölgedeki işbirlikçilerine gözdağı verileceğini belirten terör uzmanları PKK terör örgütünün bu oyununun jandarmanın büyük başarısı sonucu bozulduğunu söyledi. Terör uzmanları bu operasyonun PKK terör örgütünün dirilerinin de ölülerinin de devletten kaçamayacağını çok net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.