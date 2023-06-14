Jandarma'dan dikkat çeken 184. yıl klibi

Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 184. yılı nedeniyle "Jandarmanın Aslanları" isimli bir klip yayımladı.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarından 184. kuruluş yıl dönümüne özel bir klip yayınlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da kişisel hesabından paylaşılan klibin söz-müzik, görüntü ve altyapısı Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şube Müdürlüğünce hazırlandı. "Jandarmanın Aslanları" isimli video klipte seslendirme Jandarma Astsubay Seyfettin Karabulut ve Jandarma Astsubay Büşra Bilge Demir tarafından gerçekleştirildi.
JANDARMANIN ASLANLARI, 184 yıldır aziz milletimizin emrinde ve hizmetinde olmanın gururunu yaşıyor.����#Jandarma#Jandarma184Yaşında pic.twitter.com/frrqSakog3— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) June 13, 2023
''Karış karış gezdik biz bu dağları,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 13, 2023
Susturduk yedi düvelin ordularını
Zorluk bilmez Jandarmanın Aslanları...''����
Tarihi şanla ve şerefle dolu Kahraman Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun����
Bu asil üniforma altında şehâdet ve gazilik makamlarına ermiş... pic.twitter.com/bLguyw7IVj