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Jandarma'dan dikkat çeken 184. yıl klibi

Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 184. yılı nedeniyle bir klip yayımladı.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 02:26 - Güncelleme:
Jandarma'dan dikkat çeken 184. yıl klibi
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Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 184. yılı nedeniyle "Jandarmanın Aslanları" isimli bir klip yayımladı.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarından 184. kuruluş yıl dönümüne özel bir klip yayınlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da kişisel hesabından paylaşılan klibin söz-müzik, görüntü ve altyapısı Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şube Müdürlüğünce hazırlandı. "Jandarmanın Aslanları" isimli video klipte seslendirme Jandarma Astsubay Seyfettin Karabulut ve Jandarma Astsubay Büşra Bilge Demir tarafından gerçekleştirildi.

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