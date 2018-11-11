Jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, aldıkları ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşiltepe ve Huzur Mahallesi'nde tespit ettikleri adresler ile kent merkezinde bulunan bir plazaya eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında tabanca, ruhsatsız otomatik tüfek, tabanca fişeği ve 250 gram eroin ile uyuşturucuda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.T., İ.T., A.T., F.A. ve 18 yaşından küçük olduğu belirlenen M.İ. gözaltına alındı. H.T. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor.