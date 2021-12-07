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Jandarmadan hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon: 20 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hırsızlığına yönelik yapılan çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

DHA7 Aralık 2021 Salı 02:19 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 02:20
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuyucak ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik yapılan çalışma sonucunda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüpheliden 13'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 4 şüpheli ise tutuklandı.

7 şüpheli için ise ek gözaltı süresi istendiği öğrenildi. Haklarındaki soruşturma tamamlanıp jandarmadaki işlemlerin ardından 7 kişinin de adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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