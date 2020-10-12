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Jandarmadan kablo hırsızlarına operasyon: 4 gözaltı

Kiralık araç ile Düzce'de gelip kablo hırsızlığı yapan 4 şahıs Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

IHA12 Ekim 2020 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:04
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Beyköy Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerlerinden bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine Jandarma ekiplerin harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beyköy Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinden oluşturulan ekipler tarafından MOBESE, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS) kayıtları incelendi. İnceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Kocaeli’nin Gebze ilçesinden kiraladıkları araçlarla Beyköy OSB’ye gelerek iş yerlerinden bakır kablo hırsızlığı yaptıkları belirlendi. 4 şüpheli Beyköy Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şüpheliler B. S., Ö. Ö., F. İ. ve B. Ç. Düzce T tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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