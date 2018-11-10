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Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 2 tutuklama

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Soğukpınar Mahallesi'nde yapılan baskında tabanca ve av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

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Olayda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Soğukpınar Mahallesi'nde bazı şahısların ‘silah ve mühimmat kaçakçılığı’ suçunu işledikleri yönünde bilgi edindi. Ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basıldı ve şahıslar takibe altına alınarak evlerine baskın yapıldı. Baskında S.K. ile R.T.Ç. gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde 2 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 290 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 25 adet 9,65 milimetre tabanca fişeği, 388 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 84 adet kurusıkı tabanca fişeği, 150 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Jandarmada yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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